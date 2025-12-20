Размер шрифта
Стало известно, что содержится в мирном плане Зеленского из 20 пунктов

Guardian: в мирный план Зеленского входят вступление Украины в ЕС и вывод войск
Thomas Peter/Reuters

В мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас обсуждается с его американским коллегой Дональдом Трампом, входят установление точной даты вступления республики в Европейский союз (ЕС), а также вывод украинских и российских войск. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, также в инициативу входит предоставление Украине гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 устава НАТО. Кроме того, Киев хочет сохранить численность Вооруженных сил республики (ВСУ) на уровне 800 тысяч военных.

Журналисты отметили, что, согласно плану, Украина в рамках территориального вопроса хочет заморозить боевые действия в Донецке на нынешней линии боевого соприкосновения. При этом украинские и российские войска будут выведены, а на территории создадут демилитаризованную буферную зону под контролем международных сил.

Помимо этого, план Зеленского предполагает выделение $800 млрд для восстановления инфраструктуры и экономики Украины. Также инициатива предусматривает активизацию переговоров с США о соглашении о свободной торговле, следует из материала.

Вечером 28 декабря во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял лидер республики, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Перед встречей Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее в Германии оценили реакцию Трампа на план Зеленского по урегулированию конфликта.

