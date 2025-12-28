Размер шрифта
Фетисов заявил, что надо быть аккуратнее во время игры с Путиным или Лукашенко

Фетисов: играл с Путиным и Лукашенко, к таким людям надо относиться бережно
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал падение президента Белоруссии Александра Лукашенко в хоккейном матче. Его слова передает РИА Новости.

«Мы играли с Лукашенко и с нашим президентом в одной тройке. Да, хоккей — это игра, но в матчах с участием таких персон не может быть никаких экстремальных ситуаций. Очень важно бережное отношение к людям с разным уровнем подготовки и разным возрастом», — заявил Фетисов.

28 декабря Александр Лукашенко упал во время хоккейного матча после того, как в него врезался партнер по команде. Это был экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. После случившегося виновник падения кинул клюшку и бросился на помощь главе государства.

Матч проходил между командой президента и сборной Брестской области. Игра завершилась вничью со счетом 5:5. Менее чем за секунду до конца матча счет сравнял сын главы государства Николай Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказала, что после падения на хоккее чувствует себя хорошо.

