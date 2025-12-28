Размер шрифта
Украинский журналист задал вопрос, который Трамп назвал тупым

Трамп назвал тупым вопрос украинского журналиста о гарантиях безопасности Киеву
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал тупым вопрос журналиста украинской газеты Kyiv Post о гарантиях безопасности Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос журналиста Алекса Рауфоглу заключался в том, какую роль Вашингтон сыграет в предоставлении гарантий безопасности Украине.

28 декабря глава Белого дома в начале встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в США заявил, что европейские страны будут активно принимать активное участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Встреча Трампа и Зеленского проходит в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с Трампом без галстука и в похожем на робу костюме.

