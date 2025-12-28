Украинский беспилотник повредил вольеры в зоопарке в Запорожской области

От удара украинского дрона пострадали вольеры хищных животных в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель прифронтового Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

Он пояснил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены крыши вольеров, необходим ремонт. Животные ранений не получили.

13 декабря Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. В зоопарке были выбиты окна, разрушена часть вольеров с тиграми. Кроме того, осколки ранили льва Нео. На следующий день хищник пришел в себя и ему стало легче. Спустя неделю после удара Нео выпустили на улицу.

Сейчас хищник чувствует себя хорошо. У льва Нео нормальный аппетит и он вернулся к привычному образу жизни.

