Над регионами России сбили 21 беспилотник ВСУ за три часа

Минобороны: системы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над регионами России и Азовским морем
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территориями российских регионов и акваторией Азовского моря 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три часа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, над территорией Ростовской области сбили 10 дронов, над Краснодарским краем — четыре. Также семь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря, отметили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что попытки атаки были осуществлены в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска задействовали БПЛА самолетного типа.

Несколькими часами ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник упал на территории больницы в городе Каменка-Днепровская. Чиновник рассказал, что за прошедшие сутки было зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки на Каменско-Днепровский муниципальный округ.

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

