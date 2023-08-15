Размер шрифта
Ученый назвал опасную привычку, связанную с мытьем посуды

Daily Mail: привычка замачивать грязную посуду в раковине ведет к отравлениям
Привычка замачивать грязную посуду в раковине может повышать риск пищевых отравлений и других серьезных заболеваний. Об этом предупредил микробиолог Джейсон Тетро из Университета Ватерлоо в комментарии изданию Daily Mail.

По его словам, теплая и влажная среда, которая образуется при замачивании тарелок и столовых приборов, создает идеальные условия для быстрого размножения бактерий.

«Исследования показывают, что кухонная раковина — одно из самых загрязненных мест в доме. Там можно обнаружить кишечную палочку и другие патогены пищевого происхождения», — отметил Тетро.

Эти выводы подтверждаются данными Кардиффского университета. В исследовании, проведенном в 46 домах по всей Великобритании, ученые брали мазки с различных кухонных поверхностей и обнаружили, что именно в раковинах концентрация бактерий была выше, чем где-либо еще на кухне. Среди выявленных микроорганизмов были кишечная палочка, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.

Эксперты связывают это в том числе с тем, что раковины часто используются при работе с сырыми продуктами.

«Многие люди моют сырую птицу перед приготовлением, хотя это лишь способствует распространению бактерий по кухне», — пояснили исследователи.

Особую опасность представляет оставленная на ночь посуда в теплой воде. По словам специалистов, за несколько часов бактерии могут активно размножиться и повысить риск развития инфекции. Кишечная палочка, например, способна вызывать тяжелую диарею, рвоту и лихорадку, а в редких случаях — спровоцировать летальный исход.

При этом и альтернативный вариант — оставлять грязные тарелки стопкой рядом с раковиной — тоже не идеален.

«Бактерии действительно лучше размножаются во влажной среде, но сухость не означает, что они погибают навсегда. Кроме того, остатки пищи могут привлекать насекомых, которые разносят микробы по кухне», — отметил эксперт по общественному здравоохранению Университета Невады Брайан Лабус.

Чтобы снизить риск пищевого отравления, специалисты советуют по возможности мыть посуду сразу или использовать посудомоечную машину: высокие температуры воды и длительный цикл мойки эффективнее уничтожают опасные микроорганизмы.

Ранне ученые выяснили, что современная пища вызывает эволюцию кишечных бактерий.

