Путин подвел итоги трехсторонних переговоров по Карабаху

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент России Владимир Путин подвел итоги встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его слова приводит РИА «Новости».

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», — заявил он.

Президент уточнил, что речь идет о конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктуры в Карабахе. Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.

Также Путин отметил, что условия соглашения по Карабаху, в целом, соблюдаются.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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