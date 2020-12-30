Байден: $1 трлн для стимулирование экономики США это только начало
Избранный президент США Джо Байден заявил, что ранее принятый законопроект о стимулировании экономики страны почти на $1 трлн --лишь начало. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это лишь первый платеж», — сказал Байден, выступая в Делавэре.
По его словам, школам и больницам США нужны еще как минимум $10 млрд.
«В начале следующего года я представлю план действия по коронавирусу и буду призывать конгресс действовать быстро на этот счет», — добавил Байден.
Ранее представители демократической и республиканской партий в конгрессе США согласовали программу экономической помощи населению и предприятиям страны. Согласно этому плану, каждый безработный в Штатах будет получать дополнительное пособие в $300 в неделю.
Как сообщалось, очередной транш экономической помощи в размере $900 млрд был принят в пакете с частью бюджета на 2021 год в размере $1,4 трлн.
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