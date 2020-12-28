Байден обвинил Пентагон в создании помех для передачи власти

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона создает помехи для осуществления передачи дел под руководство новой администрации США. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на его странице в Twitter.

Он добавил, что его команда намерена заняться модернизацией приоритетов США в оборонном секторе. Такой стратегии администрация намерена следовать для противостояния угрозам со стороны Китая и России.

«Многим ведомствам, которые жизненно важны для нашей безопасности, был нанесен громадный ущерб. Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа», — сказал Байден.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Байден сократит расходы США на ядерное оружие

Байден и его супруга обратились к нации с рождественской речью

Трамп прибудет в Вашингтон в день утверждения победы Байдена