Посол: Запад хочет оторвать Белоруссию от России
Карина Казанцева
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Запад хочет оторвать Белоруссию от России, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, страны Евросоюза «показывают предельно жесткое отношения» и эмоционально оценивают ситуацию в Белоруссии.
«Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят», — сказал Мезенцев.
Он считает, что Запад пытается расколоть белорусское общество, оторвав молодежь, интеллигенцию.
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