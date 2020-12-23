Посол: Запад хочет оторвать Белоруссию от России

Запад хочет оторвать Белоруссию от России, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, страны Евросоюза «показывают предельно жесткое отношения» и эмоционально оценивают ситуацию в Белоруссии.

«Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят», — сказал Мезенцев.

Он считает, что Запад пытается расколоть белорусское общество, оторвав молодежь, интеллигенцию.

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