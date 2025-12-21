Россиянам напомнили о мошенниках, предлагающих снять квартиру или дом на Новый год

Перед Новым годом активизируются мошенники, предлагающие снять квартиру или дом. Об этом «Газете.Ru» рассказал Ниджат Мурадов, частнопрактикующий юрист.

Он выделил несколько основных схем мошенничества.

«Например, предоплата за несуществующий объект. Злоумышленники размещают на известных площадках объявления о сдаче объекта в наем. Как правило, цена в этих объявлениях привлекательнее, чем в реальных. Далее человек откликается на фейковое объявление, где с ним завязывается диалог. В ходе диалога «владелец» объекта пишет, что спрос на объект большой, а значит нужно внести предоплату, чтобы забронировать объект. Человек соглашается и ему присылают реквизиты для оплаты. Как правило, это реквизиты третьих лиц. Деньги переводятся мошенникам, они перестают выходить на связь, а человек остается без денег и объекта на праздники», — рассказал он.

От этой схемы можно защититься. Например, стоит заранее приехать посмотреть объект вживую и предоплату, соответственно, вносить только после понимания, что объект существует.

Вторая частая схема — оплата через фишинговый сайт.

«Схема начинается как и в первом случае: вы откликаетесь на привлекательное объявление, а вам предлагают через официальный сервис площадки внести предоплату, указывая, что деньги не будут получены владельцем квартиры до даты въезда в нее. И все выглядит вполне безопасно, ведь посредником фактически выступает известная площадка. Более того, площадки объявлений действительно предлагают такие услуги, когда деньги списываются и хранятся на площадке для безопасности обеих сторон. Однако не все так просто — на деле ссылка оказывается фишинговой, то есть маскирующейся под реальный сайт. Например, в адресной строке браузера указано название с опечаткой или ошибкой. Поддельный сайт не имеет отношения к реальному агрегатору объявлений, а ваши деньги с карты списываются неизвестному мошеннику. Чтобы обезопасить себя, не вносить оплату через неизвестные сайты и внимательно проверять адресную строку», — предупредил он.

Третья схема — подписание договора с несобственником. Это более редкая схема, так как требует личной встречи, но все еще схема встречается.

«Мошенник снимает в менее ажиотажные дни на день, например, коттедж. Далее он размещает объявление и всем желающим предлагают лично приехать, посмотреть коттедж, заключить договор и внести предоплату. Договор подписывается, деньги вносятся. Однако по итогу оказывается, что мошенник всего лишь снял коттедж на день и заключил такие договоры, получив деньги в качестве аванса, с десятков откликнувшихся», — рассказал эксперт.

Чтобы не попасть в такую ловушку мошенника, нужно перед подписанием договора и передачей денег изучать документы, подтверждающие право собственности или иное право на передачу коттеджа в аренду у лица, которому передаете деньги и с которым подписывается договор.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.