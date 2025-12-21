На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 130 мирных жителей Херсонской области погибли во время атак ВСУ

Омбудсмен Георгиев: ВСУ убили в Херсонской области с начала года 133 мирных жителя
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

Всего пострадало 603 мирных жителя, 16 из которых — дети, уточнил омбудсмен.

«Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести получили 603 человека», — сообщил он.

Недавно ВСУ при помощи БПЛА атаковали село Великие Копани в Херсонской области, погиб энергетик. Глава Херсонской области Владимир Сальдо принес соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую поддержку.

До этого Сальдо рассказал, что в Голой Пристани в результате удара по легковому автомобилю погибли двое мужчин. В Новой Каховке пострадала 74-летняя женщина, ее доставили в местную центральную городскую больницу.

Ранее в Белгородской области водитель грузовика погиб при атаке беспилотника ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами