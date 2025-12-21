Более 130 мирных жителей Херсонской области погибли во время атак ВСУ

Омбудсмен Георгиев: ВСУ убили в Херсонской области с начала года 133 мирных жителя

В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

Всего пострадало 603 мирных жителя, 16 из которых — дети, уточнил омбудсмен.

«Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести получили 603 человека», — сообщил он.

Недавно ВСУ при помощи БПЛА атаковали село Великие Копани в Херсонской области, погиб энергетик. Глава Херсонской области Владимир Сальдо принес соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую поддержку.

До этого Сальдо рассказал, что в Голой Пристани в результате удара по легковому автомобилю погибли двое мужчин. В Новой Каховке пострадала 74-летняя женщина, ее доставили в местную центральную городскую больницу.

Ранее в Белгородской области водитель грузовика погиб при атаке беспилотника ВСУ.