Трамп допустил причастность Китая к кибератакам на власти США

За масштабными кибератаками на правительственные сети США может стоять Китай, заявил действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Россия, Россия, Россия - это первое, о чем пишут, когда что-нибудь происходит, потому что низкосортные медиа, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать, что Китай может быть причастен (а он может!)» – написал глава государства на своей странице в Twitter.

Он также подчеркнул, что средства массовой информации преувеличили масштабы кибератаки. По словам Трампа, ему предоставили полную информацию, ситуация находится под контролем.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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