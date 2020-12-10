Додон поздравил Санду с утверждением ее мандата Конституционным судом

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил избранного президента республики Майю Санду с утверждением результатов выборов главы государства Конституционным судом. Об этом он написал в своем Facebook.

«Поздравляю избранного президента Майю Санду с утверждением Конституционным судом ее мандата», — написал Додон.

Лидер республики также пожелал ей успехов и «как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах» Молдавии.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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