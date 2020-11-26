В Кремле не смогли спрогнозировать, будет ли восстановлен диалог РФ и США по Донбассу
Кремль не может спрогнозировать, будет ли восстановлен диалог между Москвой и Вашингтоном по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в последнее время руководство Соединенных Штатов было гораздо менее предсказуемо, чем раньше, в связи с этим сложно пока говорить о двухсторонних отношениях.
При этом представитель Кремля не стал уточнять, как долго может длиться период непредсказуемости в данном вопросе и равен ли он сроку президентства Дональда Трампа.
«Последние годы как минимум», — отметил Песков.
Он также не ответил на вопрос, кто будет курировать работу с российской стороны в случае возобновления диалога по Донбассу.
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