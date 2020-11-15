Санду лидирует на выборах президента Молдавии после обработки 85% голосов

ЦИК Молдавии заявил, что экс-премьер страны, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует после обработки более 85% голосов. Об этом сообщает Sputnik Молдавии.

Согласно подсчетам, за Санду свои голоса отдали 51,68% избирателей. При этом за президента Молдавии Игоря Додона проголосовали 48,32%.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершились в 22.00 мск. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

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