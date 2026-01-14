«Советов давать не буду»: Мостовой о новом тренере «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что не собирается давать никаких советов новому тренеру красно-белых Хуану Карседо. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не знаю, будет ли следить Карседо за моими словами в прессе, советов я давать не буду. Каких я только советов за жизнь не слышал, а в спину потом другое говорят, поэтому это не мое», — заявил он.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее Карседо впервые обратился к фанатам «Спартака».