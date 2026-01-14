Размер шрифта
Россиянам назвали способ предотвратить главную опасность на даче зимой

Депутат Чаплин: сосульки на дачном доме – повод проверить теплоизоляцию
Владельцам дачных участков нужно помнить, что зимой наледь и сосульки, которые образуются на крышах домов, представляют большую опасность. Если они регулярно появляются, то это признак плохо утепленной крыши и повод проверить систему теплоизоляции, отметил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Сосульки появляются на фоне того, что идущее из жилья тепло подогревает снег, который начинает таять и стекать к холодному краю кровли, формируя наледь, поэтому вопрос теплоизоляции – первоочередной при подобной проблеме, пояснил депутат.

Чаплин также призвал не пытаться сбить сосульки и ледяные наросты с крыши без подготовки. В частности, забираться на нее можно лишь со страховкой и специальным снаряжением, так как она может быть очень скользкой – нельзя недооценивать риски, подчеркнул парламентарий.

«Также не следует отбивать лёд тяжёлыми предметами — это вредит кровельному материалу и водосточным системам, — добавил он. — Наша задача — устранить причину, а не разбить следствие. Начинать нужно с проверки чердака. Убедитесь, что утеплитель в порядке, нет щелей, через которые уходит тепло».

После чердака Чаплин посоветовал сбить сосульки, чтобы предотвратить их превращение в массивные глыбы, причем работать лучше с земли, заранее установив ограждение.

Предотвратить появление наледи и сосулек можно с помощью системы обогрева края кровли и водостоков – это решение подходит для скатных крыш. Если крыша плоская, то важно вовремя очищать ее от снега. Кроме того, депутат призвал не забывать о мерах безопасности – в частности, нельзя оставлять в зоне падения наледи с крыш автомобили или ценные предметы.

Напомним, если на машину в городе упала сосулька, то рекомендуется вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД для фиксации инцидента. Как рассказала «Газете.Ru» Софья Лисина, юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России, европротокола в такой ситуации недостаточно, так как это не стандартное ДТП между автомобилями, а для оценки причиненного вреда нужно обратиться в независимую экспертную организацию.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя лизать сосульки.

