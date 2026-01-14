Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме предложили решение для улучшения системы родовспоможения

Депутат Останина: система родовспоможения нуждается в перинатальных центрах


В России для совершенствования системы родовспоможения необходимо сделать акцент на строительстве новых перинатальных центров, но при этом важно делать это не в ущерб маленьким городам и районам, считает депутат Госдумы Нина Останина. В беседе с 360.ru она призвала ориентироваться на опыт советского времени, когда роддома были практически в каждом населенном пункте.

«Я за профессиональные перинатальные центры, но не в ущерб малым городам и районам, где женщины лишены возможности и консультироваться на ранних сроках беременности, и родить ребенка», — подчеркнула Останина.

В пример она привела ситуацию в Иркутской области, где местная жительница была вынуждена ехать на роды из Ангарска в Иркутск из-за отсутствия роддома. Вместе с мужем она вынуждена была преодолеть восьмичасовую дорогу за неделю до родов, а затем вернуться тем же путем с новорожденным ребенком, рискуя его здоровьем. Это ненормальное положение вещей, подчеркнула депутат, отметив, что роддома должны быть в каждом населенном пункте.

Кроме того, парламентарий поддержала инициативу об увеличении родового сертификата до 33 тыс. рублей, с которой до этого выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко.

«Сегодня стоимость сертификата не отражает потребностей учреждений родовспоможения, поскольку сертификат идет не самой роженице, а организации, куда поступила женщина», — заключила Останина.

В новогодние праздники акушерский стационар №1 Новокузнецка оказался в центре одной из самых резонансных медицинских трагедий последних лет: с начала декабря по середину января здесь скончались девять новорожденных. Сейчас роддом закрыт на карантин из-за респираторной инфекции, главный врач отстранен, СК возбудил уголовное дело, а федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки.

Ранее роженицы Новокузнецка рассказали о жестоком отношении врачей роддома, где не смогли спасти 9 детей.

