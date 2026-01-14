Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Европарламент отложил обсуждение торгового соглашения с США

Politico: Европарламент отложил торговое соглашение с США из-за Гренландии
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Европарламент (ЕП) отложил дискуссию по торговому соглашению Евросоюза с США из-за угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом сообщила газета Politico.

В публикации говорится, что голосование по вопросу позиции ЕП в отношении отмены пошлин на американские промышленные товары было назначено на 26 января. По данным журналистов, некоторые депутаты, которым не понравились заявления президента США Дональда Трампа, «не хотят, чтобы голосование состоялось».

Ведущий законодатель по вопросам торговли Карин Карлсбро из либеральной партии «Обновленная Европа» заявила, что Европарламент «не в состоянии вынести соглашение на голосование сегодня». По ее словам, на данный момент крайне важна «ясность со стороны США по Гренландии».

Председатель комитета по вопросам международной торговли ЕП Бернд Ланге сообщил, что обсуждение продолжится 21 января. При этом социалисты и демократы склоняются «к замораживанию голосования по торговому соглашению», добавили авторы статьи.

Соглашение между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, заключенное в июле 2025 года, устанавливало пошлины в 15% на почти весь экспорт из ЕС в США. Взамен Евросоюз обязался закупать американские энергоносители на $750 млрд, а также инвестировать в экономику США $600 млрд.

В ноябре агентство Bloomberg писало, что Евросоюз планирует предложить Соединенным Штатам план реализации следующего этапа достигнутого летом торгового соглашения.

Ранее СМИ сообщили о разладе между западными странами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620287_rnd_2",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+