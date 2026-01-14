Европарламент отложил обсуждение торгового соглашения с США

Европарламент (ЕП) отложил дискуссию по торговому соглашению Евросоюза с США из-за угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом сообщила газета Politico.

В публикации говорится, что голосование по вопросу позиции ЕП в отношении отмены пошлин на американские промышленные товары было назначено на 26 января. По данным журналистов, некоторые депутаты, которым не понравились заявления президента США Дональда Трампа, «не хотят, чтобы голосование состоялось».

Ведущий законодатель по вопросам торговли Карин Карлсбро из либеральной партии «Обновленная Европа» заявила, что Европарламент «не в состоянии вынести соглашение на голосование сегодня». По ее словам, на данный момент крайне важна «ясность со стороны США по Гренландии».

Председатель комитета по вопросам международной торговли ЕП Бернд Ланге сообщил, что обсуждение продолжится 21 января. При этом социалисты и демократы склоняются «к замораживанию голосования по торговому соглашению», добавили авторы статьи.

Соглашение между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, заключенное в июле 2025 года, устанавливало пошлины в 15% на почти весь экспорт из ЕС в США. Взамен Евросоюз обязался закупать американские энергоносители на $750 млрд, а также инвестировать в экономику США $600 млрд.

В ноябре агентство Bloomberg писало, что Евросоюз планирует предложить Соединенным Штатам план реализации следующего этапа достигнутого летом торгового соглашения.

Ранее СМИ сообщили о разладе между западными странами.