Мужчина пропал после ссоры с начальницей на новогоднем корпоративе в Подмосковье

112: в Подмосковье мужчина пропал после ссоры с начальницей на корпоративе

В Подмосковье мужчина сильно поссорился с начальницей на новогоднем корпоративе и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 29 декабря в городе Ногинске, когда компания по производству фильтров проводила новогодний корпоратив в ресторане «Паровоз». Один из сотрудников по телефону рассказал другу, что серьезно поругался со своей начальницей — конфликт чуть не завершился дракой. При этом руководительница сказала коллегам, что подчиненный, с которым была ссора, заказал такси и уехал домой, однако тот пропал.

Родители мужчины занялись поисками. Им удалось восстановить часть маршрута сына и получить записи с камер видеонаблюдения в садовом товариществе «Лотос» — оказалось, что пропавший больше двух часов бродил по территории. На последнем кадре он, шатаясь, прикрывает лицо курткой и пропадает из вида на развилке дорог. По одной из версий, он мог замерзнуть в сугробе.

