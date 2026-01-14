Лавров заявил о неизменности отношений России и Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что никакая третья сторона не сможет изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что характер отношений был определен соглашениями, которые были достигнуты между президентами двух государств, они полностью соответствует интересам народов России и Ирана.

«Этот характер опирается на договоренности, которые были достигнуты между президентами РФ и Исламской Республики Иран. Он отвечает интересам двух государств, двух народов», – сказал он, отвечая на вопрос о недавних заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин против всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Лавров также добавил, что продвижение в Соединенных Штатах инициативы о 500% пошлин к странам, торгующим с Россией, может «вызывать улыбку или гнев», однако российской стороне нужно работать и реализовывать договоренности с партнерами.

«Сенатор есть такой Линдси Грэм. Он продвигает инициативу о 500% пошлин на торговлю со всеми странами, торгующими с РФ. Это может вызывать, безусловно, и улыбку, может вызывать гнев. Надо просто работать и реализовывать те договоренности, которые есть между нами и Ираном, между Россией и всеми другими нашими торговыми и экономическими партнерами», — резюмировал министр.

Трамп заявил, что любое сотрудничающее с Ираном государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые со Штатами сделки. Глава государства подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае нападения.