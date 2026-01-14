«Ликвидация высших должностных лиц». Почему удар США по Ирану неизбежен?

Американский президент Дональд Трамп призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Это означает, что ВС США завершают подготовку к военным действиям против Тегерана .

Есть все основания полагать, что Армия обороны Израиля подключится к ударам по Ирану и будет действовать в самом тесном взаимодействии с войсками и силам ВС США, поскольку смена режима в Исламской республике отвечает глубинным национальным интересам еврейского государства.

Теперь о том, что означают слова Трампа «помощь уже в пути». Если перевести это выражение на язык стратегии и оперативного искусства, то это будет выглядеть примерно следующим образом.

Вооруженные силы США ускоренными темпами осуществляют оперативное развертывание войск (сил) и создают группировки, боевой и численный состав которых будет достаточным для нанесения эффективного и результативного удара по Ирану.

То есть производится усиление всех видов разведки, оперативное развертывание сил флота (как подводных, так и надводных сил), осуществляется перебазирование необходимых сил авиации на оперативные аэродромы. Безусловно, на все это требуется время (особенно что касается развертывания группировок ВМС США), поэтому глава Белого дома и говорит — «в пути».

Помимо всего, надо самым тщательным образом разработать план предстоящей операции. То есть детально определить цели военных действий, замысел операции, произвести расчет необходимых сил и средств, их распределение по направлениям, отработать вопросы взаимодействия и обеспечения, организовать систему управления. Есть все основания полагать, что в американских штабах эта работа сейчас идет в круглосуточном режиме.

Главная цель предстоящей операции, по всей видимости, будет заключаться в обезглавливании высшего военного и политического руководства Исламской республики, то есть удары будут наноситься исключительно с целью ликвидации высших должностных лиц Ирана и дезорганизации управления войсками и государством.

Помимо этого, скорее всего, будут приняты меры по обеспечению устойчивой работы радиоэлектронных средств оппозиции.

Какой-либо эффективный ответ со стороны Ирана в случае военной операции США и Израиля маловероятен. Тегеран в настоящее время (впрочем, как и обычно) угрожает нанести удары по американским военным базам в регионе, по объектам нефтяной инфраструктуры в Персидском заливе, ударить по Израилю.

Однако все подобные возможности у Ирана были в ходе недавней 12-дневной войны. И нельзя сказать, что сотни запущенных баллистических ракет со стороны Тегерана привели к какому-либо значимому стратегическому результату. К тому же после прошлогоднего столкновения с США и Израилем Иран существенно ослаблен.

Поэтому предстоящий удар Соединенных Штатов во взаимодействии с Израилем по Ирану, скорее всего, в очередной раз станет убедительной демонстрацией неоспоримого превосходства западных военных технологий, а также передовых приемов и способов ведения военных действий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).