Генерал предупредил, что новая помощь от НАТО не спасет ВСУ

Очередная партия военной помощи от Евросоюза и НАТО не спасет положение ВСУ и не остановит наступление армии России на всех участках в зоне СВО. Об этом News.ru заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО в польском городе Жешув, который является логистическим хабом для поставок Украине.

«Процесс наступления нашей армии по всем направлениям и по всем фронтам на Украине уже закономерен. Это признают за океаном и даже многие политические деятели Евросоюза. Поэтому очередной транш ЕС для ВСУ практически никак не повлияет на наступательные действия нашей армии», — предположил Липовой.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что стягивание тяжелой военной авиации НАТО в польский Жешув говорит о подготовке очередного витка эскалации против России.

До этого сообщалось, что в польском городе Жешув зафиксирован резкий рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО. За последние несколько суток в местный аэропорт прибыло несколько военно-транспортных самолетов — Airbus A400M Atlas из Бельгии, польский Gulfstream G550, два канадских Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster II.

Ранее в Совфеде назвали «глупостью» один шаг Евросоюза в отношении Украины.

