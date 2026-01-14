Размер шрифта
Гуф проигнорировал журналистов после первого заседания суда

Рэпер Гуф отказался общаться с журналистами после заседания суда
Рэпер Алексей Долматов, который наиболее известен под псевдонимом Гуф, не стал общаться с журналистами после завершения первого заседания по делу о грабеже. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание опубликовало видео, в котором Гуф выходит из здания после заседания. Он проигнорировал все вопросы журналистов и молча вышел из помещения.

14 января Гуф прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела. Он не признал свою вину и не согласился с обвинениями. Второе заседание по делу пройдет 30 января.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Тогда рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Ранее Гуф объявил о новых отношениях.

