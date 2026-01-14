Размер шрифта
Франция подаст «политический сигнал» США по Гренландии

Министр Барро: Франция откроет первое консульство в Гренландии на фоне угроз США
Франция собирается открыть первое консульство в Гренландии 6 февраля 2026 года, чтобы подать «политический сигнал» президенту США Дональду Трампу. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил изданию Politico.

По его словам, создание французского дипломатического представительства в столице Гренландии Нууке станет «политическим сигналом» в момент, когда угрозы Трампа о захвате острова, «сотрясают европейские столицы».

Также Politico напоминило, что в июне 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон уже объявлял о планах открыть консульство в Гренландии. А в ноябре представительница французского министерства иностранных дел говорила в Сенате, что открытие консульства является геостратегическим решением, направленным на противодействие «экспансионистским амбициям президента США». Тогда она отметила, что открытие консульства обойдется французским налогоплательщикам в €500 тысяч и Дания поможет открыть консульство.

Также издание отмечает, что в ближайшее время открыть свое консульство в стране намерена и Канада.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США должны захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность. Затем он пообещал, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии способен разрушить НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия не продается и ее население не хочет, чтобы остров стал частью США. Трамп не согласился с Нильсеном и пригрозил ему «серьезной проблемой».

Ранее в конгрессе США высказались об отправке американских войск в Гренландию.

