«Выборы гораздо ближе, чем казалось». Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады

Украинские силовики пришли с обысками к Юлии Тимошенко. По данным СМИ, ей предъявлено обвинение в подкупе депутатов и грозит до 10 лет лишения свободы. Дело может быть связано с отставкой главы СБУ Василия Малюка: партия Тимошенко ранее помогла президентской фракции «Слуга народа» добиться одобрения его увольнения Радой. При этом сама экс-премьер Украины все обвинения отвергает, а обыски называет свидетельством того, что «выборы ближе, чем казалось».

Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинения бывшему премьер-министру страны и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

В ночь на 14 января в офисе «Батькивщины» прошли обыски. Кроме того, по данным издания «Обозреватель», следственные действия проходили и у главы президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официально не называло имя Тимошенко, однако сообщило, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады подозревают в подкупе депутатов из других фракций, которых уговаривали голосовать «за» или «против» конкретных законопроектов.

«НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов», — говорится в комментарии НАБУ.

Нарушение предварительно квалифицировано как «предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду». Максимальное наказание по этой статье украинского УК — 10 лет лишения свободы.

Информацию о том, что Тимошенко вручено подозрение, уже подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции «Батькивщина» за деньги», — написал он в Telegram.

Сама экс-премьер подтвердила, что в ее офисе прошли обыски, однако отвергла все обвинения.

«Обыск — грандиозный пиар-ход. Не нашли ничего, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось», — написала она в соцсетях.

«Антизеленская коалиция»

Как пишет «Страна.ua», дело против Тимошенко может быть связано с недавним голосованием за отставку Василия Малюка с поста главы Службы безопасности Украины. Именно 11 голосов депутатов от «Батькивщины» сыграли решающую роль: при 168 проголосовавших нардепах от «Слуги народа» не удалось бы набрать большинство, но помогла фракция Тимошенко. При этом внутри «Батькивщины» изначально были разные мнения, но Тимошенко настояла на голосовании.

«Против отставки Малюка активно выступала так называемая «антизеленская коалиция» (в которой роль ударной силы играет НАБУ и САП), так как Малюк в ноябре отказался атаковать антикоррупционные органы после начала скандала с [бизнесменом Тимуром] Миндичем, несмотря на приказ Банковой», — отмечает издание.

По оценке «Страны.ua», если дело против Тимошенко действительно связано с отставкой Малюка, это свидетельствует о значимости руководства СБУ как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для его противников, а также о стремлении «коалиции» лишить главу государства контроля над большинством в Раде с помощью ударов по отдельным группам депутатов.

Антикоррупционные дела

10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы, организованной давним соратников Зеленского Тимуром Миндич. Участники преступного сообщества, как утверждают в НАБУ, требовали у контрагентов предприятия «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов.

Сам Миндич сбежал из страны, обвинения ему предъявили заочно. 21 декабря стало известно, что сейчас предприниматель находится в Израиле.

В ноябре сотрудники НАБУ и САП пришли с обысками к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Президента, по информации украинских СМИ, заранее уведомили о готовности материалов для уведомления о подозрении Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову, после чего тот решил назначить обоих в переговорную делегацию. Тем не менее, проверка в отношении Ермака продолжилась. У чиновника прошли обыски, после которых он подал в отставку.