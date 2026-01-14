Размер шрифта
В Госдуме предложили ввести «визу талантов» для мигрантов, но без инфоцыган и онлифанщиц

Депутат Делягин призвал ввести визу талантов в РФ, но не выдавать ее моделям OnlyFans
Shutterstock

В России необходимо рассмотреть возможность введения «визы талантов» на три года для образованных мигрантов по аналогии с США. С таким предложением к министру иностранных дел Сергею Лаврову в письме, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», обратился зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Исследование финансовых последствий иммиграции на экономику США показало, что плохо образованные и низкоквалифицированные мигранты являются тяжелым финансовым бременем для принимающей их страны. В то же время въезд в страну образованных мигрантов, напротив, приносит ей значительную пользу (в том числе и в сугубо бюджетном смысле). В связи с этим прошу Вас рассмотреть целесообразность введения «визы талантов» по аналогии с США, Францией, Великобританией и рядом других стран. Такую визу можно выдавать сроком на три года (с возможностью получения вида на жительство через год при условии отсутствия правонарушений и трудовой деятельности в России в соответствии со специальностью и квалификацией) молодым (до 35 лет) мигрантам в Россию, которые владеют русским языком, имеют высшее светское образование, а также значительные достижения или серьезные способности к науке, творчеству, искусству, спорту или организации бизнеса, но не могут получить статус высококвалифицированного специалиста в силу высоких требований к носителям этого статуса в части уровня доходов и необходимости заключения трудового договора», — говорится в документе.

Депутат подчеркнул, что программа поможет привлечь в Россию квалифицированных специалистов, однако призвал остерегаться «онлифанщиц», которые могут воспользоваться «визой талантов».

«Важно, чтобы мы не пошли по пути слепого копирования американской практики, которая сегодня привела к массовому приезду в США моделей OnlyFans и инфомошенников. Нам нужны настоящие таланты, старательные и одаренные люди, которые могут внести достойный вклада в развитие нашей культуры и усиление глобального влияния России», — уточнил он.

Так называемые «визы талантов» сегодня действуют во многих странах — это общее название для категории виз, которые могут получить высококвалифицированные специалисты, либо люди, обладающие значимыми способностями.

Ранее стало известно, что Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов.

