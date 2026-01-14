Размер шрифта
Бузова рассказала о «трепетных» отношениях с Батрутдиновым

Певица Бузова опровергла слухи о романе с Батрутдиновым
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с kp.ru опровергла слухи о романе с комиком Тимуром Батрутдиновым.

Бузова уверила, что у нее никогда не было романтических отношений с Батрутдиновым. Она обсудила возможность их романа с юмористом еще в 2018 году. Тогда певица начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Дава).

«В какой-то момент мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, чтобы сохранить наши трепетные отношения», — поделилась артистка.

По словам Бузовой, она и Батрутдинов шутили, что поженятся, если не найдут свою любовь.

Бузова и Давид Манукян (Дава) расстались в 2021 году. Артистка обвиняла блогера в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам Давы, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Бузова назвала главную проблему молодых артистов.

