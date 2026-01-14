В Индии готовятся к сокращению торговли с Ираном

Индия готовится сократить объемы торговли с Ираном после введения США дополнительных пошлин в размере 25% для стран, сотрудничающих с Тегераном. Об этом сообщила газета Hindu, ссылаясь на источник.

Утверждается, что Индия планирует уменьшить объемы торгового взаимодействия с Ираном уже до конца этого финансового года — он завершится 31 марта.

Обоснованием такого шага являются «внешние экономические факторы», уточнил источник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое сотрудничающее с Ираном государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые со Штатами сделки. Глава государства подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

За день до этого телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без боевых действий.

Ранее Индия призвала своих граждан покинуть Иран.