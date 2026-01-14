Размер шрифта
Лавров рассказал о третьем саммите Россия — Африка

Лавров: третий саммит Россия — Африка может быть организован в 2026 году
Третий саммит Россия — Африка может быть организован в 2026 году. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, передает ТАСС.

Первый саммит РФ — Африка состоялся в 2019 году в Сочи, второй в 2023 году — в Санкт-Петербурге.

«У нас общее мнение об успехе работы созданного по инициативе глав государств России и африканских стран Форума партнерства Россия — Африка. Положительно оценили итоги второй министерской встречи», — сказал глава МИД РФ.

До этого Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Вторая министерская конференция прошла с 19 по 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.

