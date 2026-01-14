Размер шрифта
Шмыгаль заявил о неготовности Киева к энергетическому кризису

Киев не был подготовлен к энергетическому кризису на фоне ударов ВС РФ, поэтому приходится принимать кризисные меры. Об этом заявил бывший министр обороны Украины и кандидат на пост министра энергетики Денис Шмыгаль, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Харьков готовился. И областная, и местная власть подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры», — заявил Шмыгаль.

До этого председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украины понадобится как минимум год. По его словам, на данный момент о восстановлении речи не идет. Он утверждает, что Россия стремится разделить территорию республики на энергетические «полуострова» и лишить Украину целостной энергосистемы.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Кулеба усомнился в завершении конфликта на Украине в 2026 году.

