Ларисе Долиной предрекли паузу в карьере после переноса концерта на конец 2026 года

Музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что Лариса Долина может поставить на паузу концертную деятельность после переноса сольного концерта с февраля на ноябрь 2026 года. Он отметил, что на данный момент судьба этого шоу находится в подвешенном состоянии.

По мнению Рудченко, концерт Долиной не просто так перенесли почти на конец года. Он считает, что певица может прервать карьеру, пока скандал вокруг нее не утихнет.

«Менеджмент Ларисы Долиной не зря берет такой большой разлет по датам, потому что еще в принципе непонятно, будет ли она заниматься активной концертной деятельностью. Возможно, будут не такие частые выступления. Поэтому, я думаю, и переносится концерт не на конец весны, не на лето, а вот прям чуть ли не на конец года. Пока особо никаких репутационных шагов не делается. В принципе, Лариса Долина, может, и не будет предпринимать каких-либо действий для нормализации и запуска активной концертной деятельности», — поделился Рудченко.

Продюсер также отметил, что пока неизвестно, состоится ли в ноябре перенесенный концерт Ларисы Долиной. Он рассказал, что это будет зависеть от того, как за время изменится отношение общества к артистке.

«Берется определенная пауза для того, чтобы понаблюдать за ситуацией, как все будет со временем, как себя проявит вся эта история, общество. И в целом тогда будет понятно уже в отношении концерта в ноябре — отменять его или все-таки проводить», — рассказал Павел Рудченко.

Ранее экс-солистка группы «Мираж» дала совет Ларисе Долиной.