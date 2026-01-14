Названо самое дорогое направление для отдыха в России в 2025 году

«Отелло»: в 2025 году дороже всего россиянам обошелся отдых в отеле в Сочи

Самое дорогое отельное бронирование в России по итогам 2025 года было оформлено в Сочи — недельный отдых на одного человека в пятизвездочном спа-отеле обошелся в 1,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Отелло» от 2ГИС, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На втором месте оказался Сириус, где пятидневное размещение для четырех человек в курортном комплексе стоило 1,2 млн рублей. Третье место заняла карельская Кирьявалахти с бронированием на 10 дней для пяти человек за 1 млн рублей. Наибольший рост спроса на проживание за год зафиксирован в Кисловодске, Владимире и Ярославле.

Лидером для семейного отдыха в 2025 году стала Анапа, где половину всех бронирований оформляли семьи с детьми. Пики бронирований традиционно пришлись на государственные праздники — День России, майские праздники и День народного единства.

По данным аналитиков сервиса бронирования жилья «Твил», город Осташков в Тверской области стал самым дорогим направлением для отдыха в январе 2026 года. Средняя стоимость одной ночи проживания в Осташкове, как показало исследование, достигает 19,5 тыс. рублей. Второе место в рейтинге занял курортный поселок Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где туристам в среднем приходится платить 17,8 тыс. рублей за ночь. Замыкает тройку лидеров адыгейский курорт Хамышки со средней ценой ежесуточного размещения 17,4 тыс. рублей.

