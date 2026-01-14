Украинские военные атаковали танкер Matilda в ста километрах от Анапы

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали танкер Matilda в ста километрах от Анапы в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что в 10:15 по московскому времени в акватории Черного моря с танкера был принят сигнал бедствия. Танкер следовал под флагом Мальты.

Судно подверглось атаке двух украинских ударных беспилотников. Причины атаки и другие подробности инцидента неизвестны.

13 января агентство Reuters сообщало, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Черном море.

Танкеры находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК. Как писало агентство, общее число судов, атакованных беспилотниками на причалах КТК, увеличилось до четырех.

В конце ноября прошлого года украинские войска при помощи морского беспилотника атаковали КТК, через который Казахстан экспортирует основную часть нефти. В минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

Ранее атакованный в Черном море танкер направился в безопасный порт.