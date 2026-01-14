В США оценили перспективы новых немецких БМП Lynx на Украине

Перспективы немецких боевых машин пехоты (БМП) Lynx KF41 зависят от их успеха на Украине. Об этом сообщило издание The War Zone (TWZ).
«Вариант KF41 был представлен в 2018 году и в остальном используется только Венгрией. Его дальнейший успех может зависеть от того, как он покажет себя на поле боя в составе Вооруженных сил Украины», — говорится в материале.
Журналисты отметили, что всего украинской армии планируется поставить шесть БМП. При этом первый опытный образец ВСУ уже получили в 2024 году.
По данным TWZ, Lynx KF41, которые поставят ВСУ, специально адаптировали под нужды украинской армии. В частности, этот вариант БМП оснащен модульной башней, которая может вмещать различное вооружение. Издание не исключило, что также техника сможет переносить небольшие беспилотники и получит возможность установки системы для запуска противотанковых ракет.
Что это за БМП, какие у них преимущества и смогут ли они помочь ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Ранее три страны договорились закупить для Украины американское оружие на $500 млн.