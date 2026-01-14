Задержаны подозреваемые в гибели детей в роддоме Новокузнецка. Кто они?

В Новокузнецке по делу о гибели младенцев задержали главврача и завотделением реанимации

Вид на Новокузнецкий родильный дом №1, где в новогодние праздники не выжили 9 новорожденных, Кемеровская область, 13 января 2026 года

Главный врач и завотделением реанимации больницы №1 Новокузнецка, в роддоме при которой умерли девять младенцев, задержаны. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности. Роддом сейчас не принимает новых пациентов, но медучреждение работает, там остаются роженицы. Шестеро детей, родившихся там, находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. В больницу приехала комиссия Минздрава.

Главврача Новокузнецкой городской клинической больницы №1, где умерли девять новорожденных, Виталия Хераскова задержали. Ранее он был отстранен от должности.

Также задержан исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.

Обоих подозревают в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

«С 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия», — сообщает СК России.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. С начала декабря 2025 года по 11 января в этом медучреждении приняли роды 234 раза, в реанимацию и отделение интенсивной терапии были переведены 32 новорожденных. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое.

В настоящее время шестеро детей из роддома №1 находятся в реанимации в детской больнице. Их состояние тяжелое, но стабильное.

Сам Херасков вину врачей в смертях младенцев отрицал. «С конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию <...> Вину врачей категорически отрицаю», — говорил он.

По мнению врача, «отделение работало хорошо».

«Стационар третьего уровня — самые тяжелые роженицы у нас», — сказал главврач.

Херасков работает в системе здравоохранения Кузбасса более 20 лет. В разные годы он был заместителем министра здравоохранения региона и главой Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша. Больницу №1 он возглавил в 2024 году.

Одновременно минздрав Кемеровской области отмечает, что в ведомство поступают многочисленные отзывы от женщин, которые рожали детей в акушерском отделении больницы. По заявлению ведомства, роженицы оставляют слова поддержки и благодарности в адрес врачей.

При этом ранее СМИ публиковали критические комментарии бывших пациенток: по их словам, в роддоме происходили «страшные вещи», а персонал допускал серьезные ошибки, которые приводили к гибели новорожденных. Жительница Новокузнецка Кристина в беседе с «Газетой.Ru» назвала учреждение «адским местом», а другая роженица, Галина, пожаловалась на хамство врачей.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Комиссия из федцентров

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко была сформирована федеральная комиссия для проверки системы родовспоможения в медучреждении, где умерли дети. Группу возглавила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, в нее вошли эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

«Наша задача — максимально вникнуть в ситуацию, в течение необходимого время провести разбор всех случаев, обсуждение. И только после этого мы будем давать какие-то официальные комментарии», — отметила Самойлова.

Медики уже приступили к изучению историй болезней.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов заверил, что его ведомство содействует комиссии. «Работа ведется совместно с минздравом Кузбасса, вся необходимая документация и содействие предоставляется», — сказал Тарасов на видео, предоставленном журналистам.

В 2024 году Кемеровская область вошла в число регионов с самым высоким уровнем младенческой смертности, заняв шестое место.

В регионе наблюдался рост младенческой смертности до 5,7 промилле (+32,5%).

За последние два года роддому №1 Новокузнецка было вынесено несколько предостережений от Роспотребнадзора. Так, осенью 2024 года, когда в медучреждении заболели два младенца, информацию о заболевании первого передали только на пятый день, второго — через неделю. В марте 2025-го роддом только через восемь и десять дней сообщил об обнаружении у двух новорожденных неуточненной инфекции. Согласно законодательству, такую информацию необходимо передавать в течение двух часов.

Сейчас роддом Новокузнецка работает только на выписку, а новых пациентов не принимает, пишут «Известия». В медучреждении объявлен карантин.

Одна из пациенток, Нина, рассказала изданию, что новость об умерших детях стала для нее неожиданностью. Пока она находилась в роддоме с малышом, историй о гибели других младенцев «не было слышно».

Помощь роженицам в полном объеме оказывается в городском родильном доме №2, сообщает Новокузнецкая городская клиническая больница №1. «Мощность данного акушерского стационара позволяет делать это качественно и своевременно», — говорится в сообщении.