Рэпер Гуф не признал вину в грабеже

Рэпер Гуф в суде не признал вину в грабеже и не согласился с обвинением
ТНТ

Рэпер Алексей Долматов, который наиболее известен под псевдонимом Гуф, не признал вину в грабеже. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные суда.

«С предъявленным обвинением я не согласен. Открытого хищения телефона я не совершал», — заявил артист.

Незадолго до этого сообщалось, что Гуф прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела. По словам журналистов, мужчина зашел в здание суда молча и не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Тогда рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Рэпер получил подписку о невыезде. 17 декабря уголовное дело было направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее Гуфа оштрафовали за езду по выделенной полосе после потери прав.

