В Челябинске школьнику с инфарктом диагностировали паническую атаку

Следственный комитет проверяет обстоятельства оказания медпомощи 11-летнему мальчику, медики приняли инфаркт у школьника за паническую атаку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Мальчик с врожденной патологией сердца был госпитализирован в одну из челябинских больниц для плановой операции. После хирургического вмешательства его состояние ухудшилось. По словам матери подростка, у сына были все признаки инфаркта, но медики решили иначе.

«Мне сказали: «Он у вас такой мягкий, меланхоличный. Другой ребенок и не заметил бы ничего. Сил вам, родители!». Врачи решили, что это паническая атака и дали успокоительные», — рассказала женщина kp.ru.

Пациента ввели в состояние искусственной комы и экстренно перевезли в московскую клинику для трансплантации сердца. После проведенной пересадки у ребенка развилась пневмония, перешедшая в сепсис. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Ранее в Искитиме врачи вместо обрезания удалили мальчику грыжу.