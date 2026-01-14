Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Дагестане почти 90 населенных пунктов остались без света

МЧС: в Дагестане 87 населенных пунктов остались без света из-за аварии на ЛЭП
Anna Voitenko/Reuters

В Дагестане, в 87 населенных пунктах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Причиной ЧП в ведомстве назвали замыкание на ЛЭП, перегрузку сети и технологические нарушения. Всего без света остались жители 10 муниципальных районов республики: Ахтынского, Дербентского, Казбековского, Кизлярского, Магарамкентского, Новолакского, Рутульского, Сулейман-Стальского, Хасавюртовского и Унцукульского, уточнили в региональном МЧС.

Уточняется, что специалисты планируют закончить восстановительные работы к к 20:00 мск 14 января.

До этого сообщалось, что энергетики восстановили электроснабжение в 631 населенном пункте Смоленской области после обильного снегопада.

9 января пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила, что накрывший Смоленскую область циклон привел к отключению электроснабжения в 22 муниципальных образованиях. Сильный ветер, снег и метель способствуют локальным технологическим нарушениям.

Ранее в южном регионе России объявили штормовое предупреждение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620431_rnd_3",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+