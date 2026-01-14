В Дагестане почти 90 населенных пунктов остались без света

МЧС: в Дагестане 87 населенных пунктов остались без света из-за аварии на ЛЭП

В Дагестане, в 87 населенных пунктах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Причиной ЧП в ведомстве назвали замыкание на ЛЭП, перегрузку сети и технологические нарушения. Всего без света остались жители 10 муниципальных районов республики: Ахтынского, Дербентского, Казбековского, Кизлярского, Магарамкентского, Новолакского, Рутульского, Сулейман-Стальского, Хасавюртовского и Унцукульского, уточнили в региональном МЧС.

Уточняется, что специалисты планируют закончить восстановительные работы к к 20:00 мск 14 января.

До этого сообщалось, что энергетики восстановили электроснабжение в 631 населенном пункте Смоленской области после обильного снегопада.

9 января пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила, что накрывший Смоленскую область циклон привел к отключению электроснабжения в 22 муниципальных образованиях. Сильный ветер, снег и метель способствуют локальным технологическим нарушениям.

Ранее в южном регионе России объявили штормовое предупреждение.