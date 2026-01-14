В Кремле рассказали о ближайших планах Путина

Путин в четверг примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 января, примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, соответствующая церемония традиционно состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут принимать участие представители 34 стран, в том числе 10 государств Европы.

В том числе российский лидер примет верительные грамоты у вновь прибывших послов из Франции, Италии, Норвегии, Афганистана, Пакистана, Южной Кореи, Бразилии, Саудовской Аравии.

Верительная грамота является документом, при помощи которого производится аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.

18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 2026 год обещает быть насыщенным в рабочем графике Путина.

Ранее Путин заявил об открытости России к сотрудничеству со всеми странами мира.