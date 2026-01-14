Рада проголосовала за нового министра обороны Украины

Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Об этом сообщило УНИАН.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 277 народных депутатов.

2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил главе министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны страны. По его словам, Федоров «глубоко занимается вопросами «линии дронов» и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг».

Как отмечает агентство, назначение Федорова означает смещение фокуса в сторону «технологической войны», то есть на масштабирование производства беспилотников, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, а также интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.

Накануне Рада отложила назначение министров обороны и энергетики страны, так как в правящей партии «Слуга народа» были проблемы со сбором голосов.

Ранее Верховная рада не поддержала назначение Шмыгаля министром энергетики Украины.