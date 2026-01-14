Размер шрифта
Рада проголосовала за нового министра обороны Украины

Рада назначила Федорова новым министром обороны Украины
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Об этом сообщило УНИАН.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 277 народных депутатов.

2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил главе министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны страны. По его словам, Федоров «глубоко занимается вопросами «линии дронов» и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг».

Как отмечает агентство, назначение Федорова означает смещение фокуса в сторону «технологической войны», то есть на масштабирование производства беспилотников, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, а также интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.

Накануне Рада отложила назначение министров обороны и энергетики страны, так как в правящей партии «Слуга народа» были проблемы со сбором голосов.

Ранее Верховная рада не поддержала назначение Шмыгаля министром энергетики Украины.

