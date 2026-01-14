Экс-замглавы Краснодара Нетреба обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Защита бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы подала жалобу в Первомайский районный суд на приговор по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в канцелярии суда.

«Подана одна жалоба по делу Нетребы», — отметил собеседник агентства.

По его информации, апелляцию подал адвокат бывшего чиновника Александр Мамжиев.

15 декабря 2025 года суд признал Нетребу виновным в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу, и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бывшему чиновнику был назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Информация об обысках в кабинете чиновника в здании городской администрации появилась 29 апреля 2025 года. Позже стало известно о задержании Нетребы.

30 апреля в отношении вице-мэра возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее бывшего губернатор Рязанской области обвинили в получении взяток.