Dodge отказался от выпуска кроссовера Hornet из-за падения продаж

Компания Dodge прекратила производство компактного кроссовера Hornet после сильного падения продаж модели. Об этом сообщает carscoops.com.

«Рынок кроссоверов переполнен, но не все бренды готовы продолжать выпуск таких моделей. В прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе Dodge не представил кроссовер Hornet 2026 года. Похоже, на это есть веская причина, ведь кроссовер больше не выпускают», — сообщает портал.

Это неожиданно, поскольку Hornet был вторым по продажам автомобилем Dodge в 2025 году. Тем не менее, в прошлом году продажи модели упали на 54% и составили всего 9,3 тыс. единиц. Это и стало причиной отказа от модели.

До этого стало известно, что Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Nissan снял с продажи свой старейший спорткар.