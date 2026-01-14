Размер шрифта
Новости политики

Глава Минздрава США удивился, что Трамп жив

Глава Минздрава Кеннеди-младший удивился живучести Трампа, учитывая его рацион


Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что глава государства Дональд Трамп до сих пор жив, ведь он плохо питается. Об этом министр заявил в подкасте у Кэти Миллер, занимавшей ряд высоких должностей в американских министерствах, видео доступно на YouTube.

«Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», — сказал Кеннеди

Он также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе.

Cам Трамп, отметил глава ведомства, утверждает, что питается правильно, но предпочитает фастфуд, когда находится в дороге.

Накануне издание Daily Mail сообщило, что компания McDonald's введет в меню в США самый большой бургер в истории сети. Сеть ресторанов начнет продавать бургер под названием Big Arch, в состав которого войдут две говяжьи котлеты, три ломтика сыра Чеддер, хрустящий свежий лук, соленые огурцы, салат и пикантный соус Big Arch.

Ранее стало известно, что Рубио носит огромные туфли из-за насмешек Трампа.

