Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Назван возраст пиковой сексуальной активности у мужчин

SciRep: пик мужской сексуальной активности приходится на 30-40 лет
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Тартуского университета в Эстонии установили, что мужчины наиболее сексуально активны в возрасте 30-40 лет, а не в юности. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Исследователи провели анализ данных об образе жизни, здоровье и либидо более чем 67 тысяч человек в возрасте от 20 до 84 лет. Они обнаружили, что «сексуальный аппетит» у мужчин возрастает к 20 годам, достигает пика в 30-40 лет, а затем постепенно снижается.

Работа также показала, что мужчины в возрасте 60 лет часто сохраняют сексуальную активность на уровне 20-летних молодых людей. При этом высоким либидо чаще отличались участники, состоящие в стабильных, долгосрочных отношениях.

У женщин наблюдалась иная динамика. В этой группе сексуальное влечение было наиболее сильным в раннем взрослом возрасте – от 20 до 30 лет, – но затем с возрастом оно ослабевало, а после 50 лет резко падало.

«Особенно примечательным является тот факт, что на протяжении большей части взрослой жизни сексуальное влечение у мужчин в целом было значительно выше, чем у женщин», — пишут исследователи.

Ученые отметили, что новые данные в отношении мужчин стали для них неожиданностью, поскольку они противоречат идее о том, что на влечение в первую очередь влияют биология и фертильность. Известно, что уровень мужского полового гормона тестостерона начинает снижаться примерно с 30 лет.

Ранее было названо эффективное природное средство для улучшения потенции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620131_rnd_2",
    "video_id": "record::7555cb77-dbe0-4659-8447-a97fb9f22eab"
}
 
Теперь вы знаете
Нейропузырь. 3 причины, почему рынок ИИ должен рухнуть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+