Рада поддержала назначение Шмыгаля министром энергетики

Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьером — министром энергетики Украины со второй попытки. Как следует из прямой телетрансляции заседания парламента, такое решение поддержали 248 депутатов при 226 минимально необходимых.

До этого стало известно, что парламент провалил голосование за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики. Партия «Слуга народа», которая имеет большинство в парламенте, не дала необходимого количества голосов для его назначения. Только 153 ее члена проголосовали за назначение Шмыгаля. В сумме депутаты отдали за его кандидатуру 210 голосов при 226 необходимых.

13 января Верховная рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины. За его уход проголосовали 265 депутатов. Шмыгаль занимал пост главы минобороны Украины с 17 июля 2025 года. До этого он выполнял обязанности премьер-министра страны.

Кандидатуру Шмыгаля на пост министра энергетики выдвинул президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2026 года. Эта должность стала вакантной после отставки Светланы Гринчук, которая занимала ее менее полугода — с июля по ноябрь 2025 года. Ее уход с должности последовал после требования главы государства из-за коррупционного скандала в сфере энергетики.

