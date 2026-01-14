На белорусско-украинской границе начали задерживать в сотни раз больше людей

На границе Украины с Белоруссией стали задерживать в сотни раз больше людей

На границе между Украиной с Белоруссией стали задерживать в сотни раз больше мужчин призывного возраста. Об этом говорится в расследовании издания «Следствие.инфо».

По данным журналистов, в 2025 году в приграничной зоне были задержаны около 1,4 тыс. мужчин, тогда как годом ранее было 326 таких случаев. В 2023 году на этом участке границы пограничники задержали всего четырех человек. Таким образом, за два года число задержанных выросло в сотни раз.

При этом авторы расследования отмечают, что на других направлениях столь значительного увеличения числа задержаний не наблюдается. Более того, на популярных среди украинских уклонистов маршрутах выезда — через Румынию и Молдавию — количество задержанных, напротив, сократилось на 11% и 39% соответственно.

В конце декабря украинское издание «Страна.ua» писало, что на Украине мужчины начали скрываться от территориальных центров комплектования (ТЦК) на частных предприятиях, где их держат «фактически на положении рабов».

По данным журналистов, на агропредприятиях скрываются уклонисты и дезертиры, «работающие за копейки» в обмен на гарантию защиты от ТЦК, бесплатное жилье и питание. При этом владельцы заводов дают взятки местным ТЦК и договариваются, чтобы те не проводили у них проверки.

Ранее Украина оказалась в топе стран с самой большой «утечкой мозгов».