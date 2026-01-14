Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

На белорусско-украинской границе начали задерживать в сотни раз больше людей

На границе Украины с Белоруссией стали задерживать в сотни раз больше людей
Виктор Толочко/РИА «Новости»

На границе между Украиной с Белоруссией стали задерживать в сотни раз больше мужчин призывного возраста. Об этом говорится в расследовании издания «Следствие.инфо».

По данным журналистов, в 2025 году в приграничной зоне были задержаны около 1,4 тыс. мужчин, тогда как годом ранее было 326 таких случаев. В 2023 году на этом участке границы пограничники задержали всего четырех человек. Таким образом, за два года число задержанных выросло в сотни раз.

При этом авторы расследования отмечают, что на других направлениях столь значительного увеличения числа задержаний не наблюдается. Более того, на популярных среди украинских уклонистов маршрутах выезда — через Румынию и Молдавию — количество задержанных, напротив, сократилось на 11% и 39% соответственно.

В конце декабря украинское издание «Страна.ua» писало, что на Украине мужчины начали скрываться от территориальных центров комплектования (ТЦК) на частных предприятиях, где их держат «фактически на положении рабов».

По данным журналистов, на агропредприятиях скрываются уклонисты и дезертиры, «работающие за копейки» в обмен на гарантию защиты от ТЦК, бесплатное жилье и питание. При этом владельцы заводов дают взятки местным ТЦК и договариваются, чтобы те не проводили у них проверки.

Ранее Украина оказалась в топе стран с самой большой «утечкой мозгов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620179_rnd_1",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+