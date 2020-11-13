Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Министерство иностранных дел Китая направило демократу Джозефу Байдену поздравления в связи с ожидаемой победой на президентских выборах, сообщает шанхайское издание The Paper.
«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем г-на Байдена и г-жу Харрис», — говорится в послании МИДа.
Власти Китая также понимают, что официальные итоги голосования будут обнародованы позже из-за особенностей американского законодательства, отметили дипломаты.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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