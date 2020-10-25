В США признали отсутствие возможностей для новых санкции против России и Ирана

Множество санкций, введенных Соединенными Штатами против России и Ирана, ограничивает возможность для новых ограничений, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его слова приводит пресс-пул Белого Дома.

«Одна из проблем, которые у нас есть как с Ираном, так и с Россией, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций в отношении этих стран, что мы очень мало что можем сделать», – признал О'Брайен.

При этом США рассматривают все доступные меры сдерживания в отношении этих и других стран, отметил советник президента.

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